Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: инвесторы просят ограничить госкредиты Белоруссии из-за невыплат по бондам

Группа частных инвесторов — 200 физлиц и 30 организаций — в письме на имя замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача попросили ограничить доступ Белоруссии к российским госкредитам и рынку капитала РФ из-за невыплат по евробондам. Письмо есть в распоряжении РБК.

Сообщается, что автором письма от лица инвесторов является Александр Марченков, который ранее подавал иск к Министерству финансов Белоруссии в Мосгорсуд с требованием погасить еврооблигации. Мосгорсуд прекратил рассмотрение иска, потому что данное дело не относится к компетенции российских судов. В обращении говорится, что группе инвесторов принадлежат белорусские евробонды на общую сумму более чем $200 млн. В письме господина Вольвача просят принять меры для скорейшего выполнения Белоруссией своих обязательств перед российскими инвесторами.

В обращении инвесторы просят признать белорусский Минфин недобросовестным заемщиком и ограничить доступ министерства на рынок российского капитала. Ограничить выдачу Белоруссии госкредитов инвесторы просят до выполнения Минском всех обязательств.

По информации РБК, такие же обращения господин Марченко отправил в Министерства финансов России и Белоруссии, а также Банк России. Источник издания из группы инвесторов заявил, что они хотят подать иск к Минфину Белоруссии в Лондонский международный арбитраж.

Инвесторы не получают выплаты по белорусским еврооблигациям с июля 2022 года, после того как Citibank перестал обслуживать евробонды Белоруссии. Белорусский Минфин объявил, что будет перечислять выплаты напрямую, через свою инфраструктуру, в национальной валюте. Ведомство уже направило держателям еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд. Российские инвесторы эти средства не получили, так как деньги зависли на счетах в белорусской финансовой инфраструктуре.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...