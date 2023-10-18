РБК: инвесторы просят ограничить госкредиты Белоруссии из-за невыплат по бондам

Группа частных инвесторов — 200 физлиц и 30 организаций — в письме на имя замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача попросили ограничить доступ Белоруссии к российским госкредитам и рынку капитала РФ из-за невыплат по евробондам. Письмо есть в распоряжении РБК.

Сообщается, что автором письма от лица инвесторов является Александр Марченков, который ранее подавал иск к Министерству финансов Белоруссии в Мосгорсуд с требованием погасить еврооблигации. Мосгорсуд прекратил рассмотрение иска, потому что данное дело не относится к компетенции российских судов. В обращении говорится, что группе инвесторов принадлежат белорусские евробонды на общую сумму более чем $200 млн. В письме господина Вольвача просят принять меры для скорейшего выполнения Белоруссией своих обязательств перед российскими инвесторами.

В обращении инвесторы просят признать белорусский Минфин недобросовестным заемщиком и ограничить доступ министерства на рынок российского капитала. Ограничить выдачу Белоруссии госкредитов инвесторы просят до выполнения Минском всех обязательств.

По информации РБК, такие же обращения господин Марченко отправил в Министерства финансов России и Белоруссии, а также Банк России. Источник издания из группы инвесторов заявил, что они хотят подать иск к Минфину Белоруссии в Лондонский международный арбитраж.

Инвесторы не получают выплаты по белорусским еврооблигациям с июля 2022 года, после того как Citibank перестал обслуживать евробонды Белоруссии. Белорусский Минфин объявил, что будет перечислять выплаты напрямую, через свою инфраструктуру, в национальной валюте. Ведомство уже направило держателям еврооблигаций сумму, эквивалентную $1,15 млрд. Российские инвесторы эти средства не получили, так как деньги зависли на счетах в белорусской финансовой инфраструктуре.

Эрдни Кагалтынов