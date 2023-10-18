Минфин Белоруссии: выплаты по евробондам осуществят после соглашений с НРД

Минфин Белоруссии рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Об этом глава министерства Юрий Селиверстов сообщил телеканалу «Беларусь 1».

«Мы отрабатываем на сегодня соглашение с Национальным расчетным депозитарием российским, который наши коллеги и партнеры предложили выбрать в качестве "одного окна", чтобы все расчеты шли через этот один субъект»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Расчеты, по словам господина Селиверстова, будут осуществляться после того, как в одном депозитарии будут собраны все бумаги и представлен список всех держателей евробондов. «Наши действия направлены, чтобы разработать механизм в обход западной инфраструктуры и производить расчеты между двумя дружественными странами»,— добавил министр.

Сумма задолженности Минфина Белоруссии перед держателями евробондов из России превышает $160 млн. Выплаты инвесторам прекратились в июле 2022 года, когда международный банк Citibank прекратил обслуживать евробонды Белоруссии.

Ранее группа частных инвесторов из 200 физлиц и 30 организаций обратилась к замглаве Минэкономики России Дмитрию Вольвачу с просьбой ограничить доступ Белоруссии к российским госкредитам и рынку капитала из-за невыплат по евробондам.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Белоруссия осталась в должниках».

Петр Бузлаев