За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 18 снарядами; есть разрушения

В воскресенье, 5 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов. В инцидентах никто не пострадал, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старого — установлено попадание четырех мин.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка была выпущена одна артиллерийская мина.

В Шебекинском городском округе в селе Ржевка с беспилотника было сброшено два взрывных устройства на производственный цех промышленного предприятия. Из-за этого повреждена крыша здания и выбиты окна в нем. По селу Новая Таволжанка ударили девятью артиллерийскими минами, по хутору Мухину — двумя.

Алина Морозова

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