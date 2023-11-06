За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 18 снарядами; есть разрушения
В воскресенье, 5 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов. В инцидентах никто не пострадал, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старого — установлено попадание четырех мин.
В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка была выпущена одна артиллерийская мина.
В Шебекинском городском округе в селе Ржевка с беспилотника было сброшено два взрывных устройства на производственный цех промышленного предприятия. Из-за этого повреждена крыша здания и выбиты окна в нем. По селу Новая Таволжанка ударили девятью артиллерийскими минами, по хутору Мухину — двумя.