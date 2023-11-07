Орловский завод французской Sanofi почти прекратил экспорт инсулина в Евросоюз

Французский фармпроизводитель Sanofi в связи с логистическими проблемами почти перестал экспортировать инсулин со своей площадки в Орловской области в страны Евросоюза, что было одним из обязательств по специнвестконтракту (СПИК). Последние крупные поставки были в в 2021 году — тогда в Германию было отправлено 2 млн упаковок, подсчитали специально для «Ъ» в RNC Pharma.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Санофи Восток» зарегистрировано в 2004 году. По итогам 2022 года выручка «Санофи Восток» снизилась в 2,5 раза, до 1,3 млрд руб., чистый убыток составил 65,8 млн руб. Гендиректор — Мстислав Шилов.

По словам директора по корпоративным связям Sanofi Юрия Мочалина, сейчас орловский завод «Санофи Восток» с учетом «логистических особенностей последних двух лет и текущей ситуации» сфокусировался на поставках на внутренний рынок. По мнению юристов, это может привести к изменению условий контракта по согласованию сторон.

Sanofi запустила завод в Орловской области в 2010 году в рамках заключенного с властями региона и Минпромторгом СПИК. Он предполагает ряд льгот, в том числе по налогам на прибыль и имущество. Взамен фармпроизводитель обязался вложить до 2027 года в модернизацию предприятия 863 млн руб. В соответствии с условиями СПИК Sanofi должна была отправлять на экспорт картриджи инсулина глулизина «Апидра», и сейчас, согласно представленным в министерство отчетам, инвестор «не в полной мере выполняет обязательство по экспорту».

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Инсулин употребился внутрь»

Мария Старикова