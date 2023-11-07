Фонд основателя «ВкусВилла» приобрел 25% ювелирной сети Poison Drop

Венчурный фонд «ТилТех Капитал» стал владельцем 25% сети магазинов ювелирных украшений Poison Drop. Об этом Forbes сообщили гендиректор Poison Drop Андрей Мигунов и инвестиционный менеджер «ТилТех Капитал» Станислав Новиков. Сделка была заключена с соосновательницей ювелирной сети Ириной Кузнецовой.

Сумму сделки по приобретению доли Poison Drop господа Мигунов и Новиков назвать отказались. Источники Forbes, знакомые с условиями сделки, утверждают, что «ТилТех Капитал» заплатил за 25% Poison Drop около 300 млн руб.

По словам Станислава Новикова, в течение следующих трех–пяти лет «ТилТех Капитал» планирует увеличить стоимость Poison Drop в десять раз. По итогам 2023 года фонд может принять решение об инвестициях в компанию: либо за счет собственных средств, либо через выпуск облигаций или привлечение новых инвесторов.

«ТилТех Капитал» был основан в 2017 году владельцем «ВкусВилла» Андреем Кривенко, председателем совета директоров ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой компании «Химрар» Андреем Иващенко. По словам Станислава Новикова, «ТилТех Капитал» начал проявлять интерес к рынку бижутерии давно, но стал внимательно его изучать с 2022 года на фоне ухода из России международных брендов.

Сеть Poison Drop была основана Андреем Мигуновым, Ириной Кузнецовой, Русланом Трубчиком и Ириной Мысиной в 2013 году. Изначально сеть развивалась как интернет-магазин, а с 2018 года Poison Drop начала открывать офлайн–точки. Сейчас компания представлена десятью объектами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По данным Poison Drop, оборот сети по итогам 2022 года составил около 1 млрд руб. В конце 2022 года она вышла на международный рынок, открыв штаб квартиру и магазин в Дубае.

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