Товарооборот России и Китая за десять месяцев вырос на 27,7%

Товарооборот России и Китая в январе—октябре увеличился в годовом исчислении на 27,7%, до $196,48 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из Китая в РФ за десять месяцев вырос на 52,2%, до $90,08 млрд. Импорт российских товаров нарастили на 12,4%, до $106,4 млрд.

Положительное сальдо РФ за отчетный период составило $16,32 млрд, уменьшившись год к году почти на 53%, пишет ТАСС. Отдельно по итогам октября объем торговли двух стран достиг $19,79 млрд, снизившись по сравнению с сентябрем на 9%. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 3,7%, до $11,1 млрд.

В стоимостном выражении основная часть ввозимых из РФ в Китай товаров пришлась на нефть, природный газ и уголь. Также в КНР поставляют российские медь, древесину, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию смартфоны, промышленное и спецоборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 29,3%, до рекордных $190,271 млрд. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером. В октябре Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин уже достигли объема товарооборота $200 млрд. Федеральная таможенная служба ожидает роста товарооборота между Россией и Китаем по итогам года до $220 млрд.

Лаура Кеффер