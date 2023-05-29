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Коммерсантъ FM
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Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.

ДОВСЕ подписали в 1990 году. Договор устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать обновленную версию договора.

10 мая 2023 года Владимир Путин внес законопроект о денонсации ДОВСЕ. В пояснительной записке к нему отмечалось, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью» в том числе из-за расширения НАТО. 16 мая его приняли депутаты Госдумы, 24 мая — утвердили в Совете федерации.

Подробнее о выходе РФ из договора — в материале «Ъ» «Обуза прошлой эпохи».

Олеся Павленко

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