Богослов Андрей Кураев эмигрировал

Богослов Андрей Кураев, лишенный сана протодиакона Московской епархии по решению патриарха Кирилла, сообщил об эмиграции. В своем Telegram-канале он опубликовал фото чемоданов и сумок. По его словам, отъезд произошел 4 ноября, в День народного единства.

«Забавно вышло: откололся в день народного единства. Просто судьба диссидента»,— написал Андрей Кураев под фотографией с грудой чемоданов. В октябре он говорил о планах отправиться в «трудовую эмиграцию» в столицу Чехии Прагу.

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана протодиакона Андрея Кураева еще в 2021 году, однако два года оно не вступало в силу из-за действующего моратория. Патриарх отменил этот мораторий весной нынешнего года.

Летом 2022 года Андрея Кураева оштрафовали по статье о дискредитации армии. Он пообещал «встать на путь исправления», потому что не хотел покидать Россию. Осенью текущего года, сообщая о решении эмигрировать, Андрей Кураев говорил, что в Европе он еще может проводить публичные встречи и читать лекции. Богослов назвал свой отъезд «трудовой эмиграцией».

Анастасия Ларина