Богослов Андрей Кураев сообщил об эмиграции в Прагу

Богослов Андрей Кураев сообщил, что принял решение эмигрировать в столицу Чехии Прагу. Бывший протодиакон объяснил это решение тем, что в Европе он еще может проводить публичные встречи и читать лекции, и назвал свой отъезд «трудовой миграцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кураев в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Кураев в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«И все-таки — отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет. Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих, — стоит ее принять»,— написал Андрей Кураев в Telegram-канале.

По словам богослова, его «московский мир был разрушен». «До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни»,— сообщил Андрей Кураев. Он выразил надежду, что его «трудовая миграция» будет «сезонной».

Андрей Кураев был лишен сана протодиакона Московской епархии по решению патриарха Кирилла. Решение епархиального суда о лишении сана было утверждено еще в 2021 году, но на него действовал мораторий, отмененный патриархом весной 2023 года. В августе 2022 года Андрея Кураева оштрафовали по статье о дискредитации армии. Протодиакон пообещал «встать на путь исправления», потому что ему не хотелось уезжать из России.

Анастасия Ларина