На выборах победа не главное

Выборы в Мосгордуму по-прежнему стоят того, чтобы в них участвовать,— к такому выводу пришли участники круглого стола, организованного проектом по подготовке независимых кандидатов «Депутатская академия». Впрочем, победить на них оппозиции почти нереально: конкурентных округов все меньше. Но все равно выборы остаются проверенным механизмом для политического просвещения, не унывали эксперты и политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Для начала дисклеймер: мы тут по абсолютно легальному поводу, будем обсуждать абсолютно легальные действия, то есть никаких рисков и подвохов вроде бы не планируется»,— вдохновил собравшихся оппозиционеров модератор встречи, политолог Виталий Койрах. Наглядно упомянутые «подвохи» олицетворяли расположившиеся по левую руку от модератора координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, осужденный в 2014 году по «болотному делу», и политтехнолог Петр Милосердов, осужденный в 2019 году по делу о создании экстремистского сообщества.

Господин Милосердов выступил первым и представил анализ минувшего электорального цикла в столице: в сентябре в столице проходили выборы мэра и муниципальные выборы в Новой Москве. «Результаты, несмотря на то что около 80% являются электронными, более или менее отражают реальность»,— заявил эксперт. По его мнению, на выборах градоначальника власти не корректировали результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Что же касается муниципальных выборов, то эксперт обратил внимание на то, что никто из оппозиционеров не смог добиться победы даже на обычных участках. И здесь господин Милосердов видит проблему в кампаниях самих кандидатов. «Да, я понимаю, режим антинароден и зол,— иронизировал политолог.— Но вы же сами… Я наблюдал за кампаниями: всем понравилось вести их в интернете, в соцсетях, в ютубчике, но не на улице. А голоса добываются именно там, потом и кровью, хождением по квартирам».

По прогнозу Петра Милосердова, на предстоящих в 2024 году выборах в Мосгордуму «будет сделано все, чтобы не было никаких сюрпризов»: «Из 45 округов порядка 32–38 собираются сделать железобетонно неконкурентными». В «конкурентных» же округах, считает эксперт, соревноваться будут «представители парламентских партий, победа каждого из которых устроит мэрию». В итоге фракциями обзаведутся все парламентские партии (в том числе не представленные в этом созыве ЛДПР и «Новые люди»), а также представители «Яблока».

Схожий прогноз дал и муниципальный депутат и блогер Самсон Шоладеми, но с добавлениями: «Фракция КПРФ скукожится до трех-четырех человек, а эсеров, скорее всего, не будет, разве что (Илья.— “Ъ”) Свиридов сумеет с третьей попытки». Оппозиционные кампании этого года господин Шоладеми назвал попросту «неинтересными».

А вот Сергей Удальцов основной проблемой оппозиции вкупе с невозможностью консолидации из-за расхождений по поводу специальной военной операции считает отсутствие возможности «протеста»: «Уличная форма для нас сильно ограничена, а все остальные форматы в общем-то для власти не опасны». От детальных прогнозов политик воздержался, добавив, впрочем, что «ничего хорошего ждать не приходится» и «контрольный пакет будет у власти».

По подсчетам Петра Милосердова, для победы на выборах в Мосгордуму оппозиционному кандидату необходимо будет заполучить 20% от голосов всех избирателей: «В среднем за ручку на участок привести нужно будет 28 тыс. человек». Набрать такое количество «физических голосов», сетовал в ответ депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов (КПРФ), «практически неоткуда». По его словам, «потолок физической явки» был достигнут еще в 2017 году, когда для победы «хватало 12 тыс. голосов», но теперь из-за ДЭГ этого недостаточно: «…явка 42% (таковой она была на выборах мэра Москвы.— “Ъ”) — это нереальная явка и для федеральных выборов, где все федеральные партии впрягаются».

Впрочем, участвовать в кампании-2024 депутат все же намерен: «Надо участвовать, вести кампанию, поскольку это позволяет разговаривать с людьми, входить в контакт, проповедовать принципы, идеи и установки. И, конечно, выборы — это возможность решить застарелые вопросы и проблемы». С этим согласны и другие будущие кандидаты, эксперты и действующие муниципальные депутаты. «Но не надо идти на выборы, чтобы потом в любой позиции, даже оппозиционной, взять и ничего не делать»,— указал депутат района Якиманка Василий Дикарев («Яблоко»). «Пока есть хоть какая-то политическая жизнь в стране, надо участвовать: если не участвовать, ничего хорошего и не будет»,— философски резюмировал его беспартийный коллега из района Тимирязевский Сергей Довгаль.

Григорий Лейба