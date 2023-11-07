Опровержение

На петербургской полосе газеты «Коммерсантъ» 17.10.2023 была опубликована статья «Дорогам досыплют соли и неприжившегося в Москве реагента» (https://www.kommersant.ru/doc/6281336). После публикации данной заметки была получена претензия ООО «Уральский завод противогололедных материалов» о недостоверных сведениях о реагенте «Бионорд». Компания посчитала недостоверными фразы ­«неприжившегося в Москве реагента» (в заголовке) и «также планируется в большом количестве использовать реагент "Бионорд", от которого раньше отказались в Москве».

После проведенного контент-анализа редакция признает справедливость претензии ООО «Уральский завод противогололедных материалов». В связи с этим мы сообщаем:

1.Москва действительно не отказывалась от использования реагента «Бионорд». От его применения отказался Красноярск.

2.Москва ранее отказалась от использования реагента «СБГ». По данным СМИ, правообладателем торговых марок «СБГ» и «Бионорд» являлась компания «СБГ-трейдинг», которая позже передала права на данные торговые марки компании «Джи Эр-Ай». Последнее предприятие связано с бизнесом собственника ООО «Уральский завод противогололедных материалов».

3.Санкт-Петербург еще не закупил 20 тыс. тонн реагента «Бионорд». Это только планируется.