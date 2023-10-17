Дорогам досыплют соли

Предстоящей зимой в Санкт-Петербурге на дороги собираются высыпать значительно больше соли, чем прошлой зимой. Город приобретет 144 тыс. тонн соли против 37 тыс. тонн в прошлом году и 88 тыс. тонн песка (в прошлом году — 80 тыс. тонн). Также планируется в большем количестве использовать реагент «Бионорд», от которого раньше отказались в Москве и который вызывал критику в других регионах. Эксперты разошлись во мнениях по поводу планов на уборку снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опыт применения гранитной крошки в Санкт-Петербурге уже был, но оказался не очень удачным. Городская система канализации оказалась неприспособленной для использования этого материала

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Опыт применения гранитной крошки в Санкт-Петербурге уже был, но оказался не очень удачным. Городская система канализации оказалась неприспособленной для использования этого материала

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко рассказал в соцсетях, что реагент «Бионорд» будут применять в центре: на Васильевском острове, в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах. Для этого было закуплено 20 тыс. тонн «Бионорда». Им планируют обрабатывать тротуары.

Как сообщается на сайте производителя, Уральского завода противогололедных материалов, реагент плавит лед, когда его высыпают на дорогу. «Бионорд универсальный» действует за 5–15 минут. Производитель подает свою продукцию как «инновационные и уникальные средства». Однако ранее «Ъ» сообщал, что реагент вызывал нарекания в Москве, были недовольства и в других регионах. Защитники природы считали, что «Бионорд» плохо влияет на экологию, у животных разъедало лапы, у автомобилистов появлялась ржавчина на машинах.

Егор Леонтьев, руководитель природоохранных проектов межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт», отметил, что исследования говорят о фитотоксичности «Бионорда». «Реагент может негативно сказываться на зеленых насаждениях. Также важно, что использовать его нужно по инструкции, а в реальности будут использовать больше, поэтому и угроза загрязнения почв вырастет»,— считает эксперт.

В комитете по благоустройству на вопрос «Ъ-СПб» о том, почему применяют реагент, от которого ранее отказались в Москве, ответили, что данная информация в комитете отсутствует. Там добавили, что все материалы, включая реагент, имеют сертификаты качества. В основном его планируют применять на узких тротуарах, где невозможна механизированная уборка, и в труднодоступных местах. Также в Петербурге планируют изменить использование и других средств для борьбы с наледью. «Принято решение сократить использование песка, чтобы уменьшить запыленность воздуха и количество смета с дорог»,— рассказал господин Пониделко.

Для подготовки к зиме приобретут 144 тыс. тонн технической соли и 88 тыс. тонн песка (в прошлом году — 80 тыс. тонн песка и 37 тыс. тонн соли). Не факт, что все эти объемы уйдут на обработку дорог: противогололедные материалы приобретают с запасом.

Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты России, полагает, что соотношение соли и песка не так уж и важно. В любом случае песок будет приводить к загрязнениям, а соль — разъедать лапы животных. «Пылевых бурь меньше там, где убирают, а не там, где ничего не высыпают. Но Санкт-Петербург и так не сильно страдает от них по сравнению с Новосибирском»,— считает он.

Некоторые опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сошлись во мнении, что оптимальный вариант — использовать гранитную крошку. Однако ее применять планируют только в парках. «Наиболее перспективным представляется использование мелкой гранитной крошки — как в Финляндии. Это существенно более экологически чистый вариант, который нивелирует проблемы пылевых бурь и позволяет обеспечить максимально экологичное и технологичное решение. Крошку можно собирать и использовать повторно. По всей видимости, сейчас город идет на более простое, но более опасное решение и для обуви горожан, и для техники»,— высказался Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика».

Юрий Агафонов, генеральный директор Альянса строителей и поставщиков дорожного комплекса, напомнил, что опыт применения гранитной крошки в Санкт-Петербурге уже был, но оказался не очень удачным. «Наша система канализации не сработала. Не удается перехватывать гранитную крошку»,— рассказал он.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в прошлом году изменился подход к уборке снега. Внутриквартальные территории передали под контроль районных администраций. Это коснулось Пушкинского, Колпинского, Петродворцового, Петроградского, Курортного, Кронштадтского районов. Как пояснили в жилищном комитете Санкт-Петербурга, с 1 июля на такую схему перевели все районы города.

Анастасия Захарова