Россияне зачастили за границу

Число заграничных поездок граждан выросло на 20% год к году. Об этом сообщает ФСБ. По данным погранслужбы, с января по сентябрь граждане совершили около 21 млн выездов за рубеж. В это число входят туристические, деловые, рабочие и частные поездки. В топе популярных направлений Абхазия, Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Поток в Турцию увеличился почти на 30%, в ОАЭ — более чем на 60%, а в Египет — на 50%. Единственной европейской страной, которая вошла в рейтинг, стала Финляндия. При этом количество визитов туда сократилось на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Непосредственно туристический поток увеличился, заметил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Прирост существенный — 30-40%. Но здесь надо понимать, что он является линейным количеству открытых прямых рейсов или увеличению провозных емкостей на уже открытых. Мы это видим и по самым популярным у туристов направлениям —Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд точно войдет в топ по итогу 2023 года, поскольку авиасообщение продолжает наращиваться. Количество поездок по СНГ и использование аэропортов этих стран для транзита тоже существенно выросло. Можно сказать, что Ближний Восток забрал на себя часть трафика, который получал Стамбул.

Что касается популярных стран с точки зрения раннего бронирования, по-прежнему остаются лидером в массовом сегменте Объединенные Арабские Эмираты. Страна нацелена на новый рекорд по количеству российских туристов по итогам сезона 2023-2024 года.

И Таиланд, где уже наблюдается дефицит с объектами размещения на пиковые даты. Например, на новогодние праздники мы фиксировали, что уже 60% номерного фонда распродано. Конечно же, к этим странам можно отнести Египет, где также популярные отели довольно активно раскупаются нашими согражданами, особенно на новогодние праздники. Фактор раннего бронирования актуален для дорогого направления, как Мальдивы, поскольку там тоже есть ограничения, связанные с количеством прямых перелетов, с расписанием гидропланов, да и отелей-резортов, на самом деле, не так много».

По информации «Яндекса», в 2023 году на категорию «туры» пришлось 11% от общего количества поисковых запросов. В компании отмечают, что к концу этого года показатель должен вырасти, в связи с интересом граждан к организованному отдыху.

Как подсчитали аналитики, гостиничные услуги составили почти 52% запросов, авиабилеты — около 16%. В «Яндексе» подчеркнули, что, несмотря на подобную динамику поисковых показателей, фактически примерно 70% российских туристов приобретают именно пакетные продукты и услуги туроператоров. Зарубежные направления в этом году составили треть от общего объема бронирований, говорит пиар-менеджер Aviasales Светлана Лихачева:

«По данным Aviasales, с прошлого года доля полетов за рубеж выросла на 21%. За девять месяцев 2023 года на зарубежные направления пришлось 29% всех бронирований или каждое третье бронирование. В топ популярных направлений для вылета вошли Турция, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Из дальних в топ попали Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Пик вылетов пришелся на июль и август, традиционный высокий туристический сезон.

Средний чек авиабилетов менялся по-разному для разных направлений. Например, в Турцию в 2023 году он составил 21 тыс. руб. туда-обратно. А средний чек на турецкие курорты в прошлом году — 35 тыс. руб. Судя по бронированиям на ноябрь и февраль, в топе Узбекистан, Таджикистан, Турция, Армения и Кыргызстан. Из дальних направлений опять-таки Таиланд, Арабские Эмираты и Китай».

Как отмечают представители индустрии, несмотря на положительную динамику по сравнению с прошлым годом, до статистики 2019-го еще далеко. По данным АТОР, объем туристического потока в Турцию в 2023-м достиг только 60% от допандемических показателей.

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Мария Широкова