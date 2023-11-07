Информационным системам упорядочат бюджет

Правительство может утвердить новый порядок выделения бюджетных средств на развитие и создание государственных информационных систем (ГИС) госкорпорациями. В частности, запрещено будет выделять субсидии на написание технического задания, а вся процедура выделения средств будет проходить согласование Минфина, Минцифры, а затем правительственной комиссии по бюджетному проектированию. В IT-отрасли считают, что изменения помогут госкомпаниям в переходе на российский софт за счет субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект постановления правительства, меняющий порядок субсидирования ГИС, разработан Минфином и опубликован на портале правовых актов для общественного обсуждения. Документ закрепляет правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям (ППК). Минфин намерен при поддержке Минцифры упорядочить отношения с инфраструктурными госкорпорациями и госкомпаниями, которым правительство передает полномочия по созданию отраслевых государственных информсистем, следует из документа.

Поправки в ст. 78.3 Бюджетного кодекса, требующие обособленного учета и порядка выделения субсидий на создание и обслуживание ГИС госкомпаниями, были внесены только в 2022 году. До этого передаваемые ГК, ППК и подобным структурам госполномочия финансировались по индивидуальным соглашениям с бюджетом для каждой компании.

По публичным данным ФГИС КИ, в России на конец 2019 года было 876 ГИС федерального уровня, более свежая статистика не приводилась. Стоимость разработки каждой ГИС рассчитывается индивидуально. О порядке сумм дает представление пример федеральной ГИС «Северный завоз», которую планируется создать для обеспечения одноименного мероприятия. На ГИС «Северный завоз» заложено 819,5 млн руб. до конца 2023 года, в 2024 году — 176,3 млн руб., в 2025-м — 314,1 млн руб., в 2026-м — 329,1 млн руб. Обслуживание ГИС оценено в 24,7 млн руб. в год.

Из проекта нового документа следует, что Минфин и Минцифры должны будут после согласования проекта ГИС внести данные о нем в госсистему координации информации (ФГИС КИ). Субсидирование разработки технического задания к планируемой ГИС будет запрещено: средства могут идти только на доработку имеющейся или создание новой системы. Проект работ направляется на согласование в Минфин и Минцифры не позднее чем за два месяца до начала его рассмотрения правкомиссией по бюджетному проектированию, следует из текста. После согласования правкомиссией инициатор в течение десяти дней должен будет внести проект в правительство.

Цель нового проекта — оформление правил взаимодействия органов власти и госкорпораций, определение источника финансового обеспечения таких полномочий в IT и учет IT-решений в бюджетном планировании, сказали “Ъ” в Минфине. «Правила также направлены на разграничение проектной и процессной деятельности в госсекторе»,— уточнили в министерстве. В Минцифры не ответили на запрос.

Минфину новые правила субсидирования необходимы для адекватности создаваемых таким образом ГИС поставленным задачам, поскольку их данные используются министерством в том числе для бюджетного планирования и информатизации правительства. Отчасти это также отражение перестройки госуправления последних лет, когда министерства создавали хозяйствующие субъекты в своих сферах ведения (ППК РЭО у Минприроды, ППК «Роскадастр» у Росреестра и т. п.). Де-факто Минфин излагает в документе правила, по которым им будут ставиться задачи и выделяться деньги.

Субсидии будут выделяться на основании соглашения, заключаемого по форме, утверждаемой Минфином, между госкомпанией, госкорпорацией или ППК и получателем бюджетных средств, который будет отвечать за разработку ГИС, считает собеседник в одной из госкомпаний. «Получателем средств из бюджета может быть и напрямую госкорпорация, такие случаи возможны, например, для "Росатома" и иных корпораций, которые могут самостоятельно быть распорядителями бюджетных средств»,— допускает источник “Ъ”. В РЖД, «Росатоме», «Газпроме» и «Транснефти» не ответили “Ъ”.

Технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич считает, что новые правила дадут заказчику работ возможность снижать стоимость конечного решения. Инициатива может стимулировать госкомпании переходить на отечественный софт, допускает руководитель отдела инфраструктуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» Ильдар Закиев. Дело в том, что вышедшие указы и постановления правительства четко устанавливают срок перехода на российские решения, «но у госкомпаний не всегда есть свободные средства на подобные масштабные проекты», говорит он.

Татьяна Исакова, Олег Сапожков, Наталья Скорлыгина