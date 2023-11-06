Глуховский сообщил об ограничении доступа к его роману «Яндексом» и «Литресом»

Писатель Дмитрий Глуховский (признан иностранным агентом) сообщил, что площадки «Яндекс» и «Литрес» ограничили доступ к его роману «Пост». Как убедился «Ъ», доступ к этому роману также ограничил сервис Bookmate.

«"Яндекс" и "Литрес" убрали мой роман Пост из выдачи. Ясно, из-за чего — пока мы движемся по сюжету "Пост", как по нотам»,— написал Дмитрий Глуховский в соцсети X (экс-Twitter).

Действие романов «Пост» и «Пост 2» происходит в Московской империи после того, как Россия распалась из-за гражданской войны. Первая часть научно-фантастического романа вышла в 2019 году.

Представитель «Литреса» в комментарии Telegram-каналу Brief сообщил, что книги Дмитрия Глуховского снял с продажи правообладатель ООО «Эвербук» еще весной в связи с окончанием срока прав по договору в апреле.

В октябре 2022 года Минюст признал Дмитрия Глуховского иностранным агентом. В августе текущего года суд заочно приговорил писателя к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии из-за антивоенного поста в Instagram (принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ) и объявил его в федеральный розыск. Сейчас Дмитрий Глуховский живет не в России.

Анастасия Ларина