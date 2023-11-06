Спрос на аренду электросамокатов вырос в Петербурге в 5 раз за два года

В 2023 года за сезон в Санкт-Петербурге было совершено 25 млн поездок на арендованных электросамокатах, рассказали изданию «Ведомости Северо-Запад» в городском комитете по транспорту.

Таким образом, с 2021 года, когда за сезон было совершено 5 млн поздок, спрос увеличился в пять раз. По данным участников рынка кикшеринга — компаний «Яндекс Go», Whoosh, Urent, Busyfly — за год спрос увеличился в два-три раза.

Больше всего увеличилось количество поездок на самокатах «Яндекс Go»: в этом году в компании зафиксировали рост в три раза. В Urent сообщили о росте в 2,4 раза, у Whoosh — рост примерно в два раза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году Петербург снова стал лидером по количеству смертельных аварий с участием электросамокатов. В Петербурге за год выявили 172 происшествия, в результате которых погибли четыре человека.

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