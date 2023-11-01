Петербург сохранил лидерство по количеству смертей в авариях с самокатами

Санкт-Петербург вновь стал лидером по количеству смертельных аварий с участием электросамокатов. Свежие данные представили в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

С начала года по сентябрь в России зафиксировали 2647 аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Этот показатель в 2,1 раза превысил уровень за соответствующий период 2022 года. В Петербурге выявили 172 происшествия, в результате них скончались четыре человека. При этом по стране насчитывается 31 жертва подобных ДТП.

Прежде всего в такие аварии попадают представители молодежи. Среди 42% пострадавших в России лица, не достигшие 20 лет. За ними идут граждане от 20 до 24 лет. Самой распространенной локацией ДТП стали тротуары и пешеходные переходы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с целью внесения изменений в правила ПДД для корректировки требований по управлению электросамокатами.

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