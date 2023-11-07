Энергетики просят взаймы

АО «ЛОЭСК» («Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области») объявило конкурсы на привлечение четырех возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 6,5 млрд рублей на пятилетний срок. Компания ищет возможность открыть в банках две линии по 1 млрд, одну на 3 млрд и одну на 1,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, цель привлечения ресурсов — финансирование производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирование кредитов и займов, а также финансирование инвестиционной программы. В ЛОЭСК на момент публикации не ответили «Ъ-СПб», как будут распределяться средства.

Деньги предлагается предоставить под процентную ставку не выше действующей ключевой ставки ЦБ РФ +3% или под фиксированную сумму. Итоги аукциона подведут 20 ноября.

В последний раз ЛОЭСК привлекала возобновляемые кредиты на 7 млрд рублей три года назад. Две линии по 2 млрд сроком на три года компании предоставил банк ВБРР под 6,38% годовых, одну на 3 млрд — банк ФК «Открытие» на пять лет под ставку не более 6,25% годовых. Весной 2022 года ЛОЭСК пыталась привлечь средства в форме кредитных линий по 3 млрд рублей каждая на трехлетний период под ставку (ключевая ЦБ +4%), но конкурс не состоялся из-за отсутствия предложений. В мае 2023 года компания снова попыталась привлечь кредитные линии на 7,5 млрд рублей, но аукцион не состоялся.

АО «ЛОЭСК» образовано в 2004 году на базе 15 муниципальных предприятий электрических сетей Ленобласти. В состав компании входят шесть филиалов, обеспечивающих электроснабжение около 150 населенных пунктов региона с населением более 1 млн человек. Ленобласть контролирует 24,99% акций компании, остальные находятся у ООО «Росток», связанного с Ильей Трабером.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что нынешнее предложение ЛОЭСК может заинтересовать крупные банки, в том числе и ранее кредитовавшие предприятие.

«В целом условия привлечения кредитных линий аналогичны тем, что были тогда, когда ЛОЭСК не нашла ни одного желающего, однако сейчас ситуация изменилась: ключевая ставка ЦБ зафиксировалась на уровне 15% (в сравнении с тем годом она была 8%). Поэтому если в 2022 году такие условия банкам были невыгодны, то сейчас, вполне возможно, банки это предложение заинтересует»,— рассказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По мнению господина Жарского, в случае успешного аукциона дальнейшее исполнение обязательств не должно стать обременительным для ЛОЭСК в силу регулярно растущего спроса на электроэнергию и коррекционных действий управленческой команды.

Владимир Колодчук