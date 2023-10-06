ЛОЭСК не смогла отсудить исключенные из ее выручки миллиарды

АО «ЛОЭСК — электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ЛОЭСК) потерпело неудачу в отсуживании у Ленобласти убытков за 2019 и 2020 годы в рамках разбирательств по тарифному регулированию. В конце прошлого года сетевая компания добилась в апелляции удовлетворения двух исков на общую сумму 4,7 млрд рублей. Однако в этом году в третьей инстанции ЛОЭСК было отказано. Разбирательства дошли до Верховного суда РФ, который отклоняет жалобы сетевой компании. Юристы сходятся во мнении, что дело можно считать завершенным — и ЛОЭСК остается без компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце прошлого года ЛОЭСК выиграла в апелляции два дела по искам к комитету финансов Ленобласти. Тогда эксперты заявляли, что, если данные решения устоят, то может возникнуть прецедент регулирования тарифов через суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В конце прошлого года ЛОЭСК выиграла в апелляции два дела по искам к комитету финансов Ленобласти. Тогда эксперты заявляли, что, если данные решения устоят, то может возникнуть прецедент регулирования тарифов через суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным картотеки Арбитража, в сентябре Верховный суд РФ отказал в ЛОЭСК в передаче кассационных жалоб для рассмотрения дел о взыскании убытков за 2019, 2020 год в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

В конце прошлого года сетевая компания выиграла (см. “Ъ” от 27.12.2022) в апелляции два дела по искам к комитету финансов Ленобласти. Первое — на сумму 2,3 млрд рублей по взысканию убытков за 2019 года в апелляции иска к комитету финансов Ленобласти. Второе — на сумму 2,4 млрд рублей по взысканию убытков за 2020 год. Тогда эксперты заявляли, что, если данные решения устоят, то может возникнуть прецедент регулирования тарифов через суд. Кроме того, взыскание данных средств из дефицитной региональной казны могло лечь на плечи потребителей.

Однако в этом году Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил постановление после рассмотрения кассационных жалоб участников дела. В сентябре 2023 года и до настоящего момента ЛОЭСК пытается подать кассацию в Верховный суд РФ. Однако жалобы были отклонены.

В ЛОЭСК сообщили «Ъ-СПб», что дела все еще в Верховном суде РФ. В картотеке действительно зарегистрировано несколько входящих писем и жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы. В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили «Ъ-СПб», что определения Верховного суда РФ по делам о взыскании убытков АО «ЛОЭСК» за 2019, 2020 годы вступили в силу. «На ход дела повлияли объективные, законные и обоснованные постановления суда кассационной инстанции. Аналогичных дел у ЛОЭСК больше нет. Тарифное регулирование осуществлялось, осуществляется и будет далее осуществляться в соответствии с действующим российским законодательством в области тарифного регулирования»,— говорится в комментарии.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. “Ъ” от 15.11.2022), миллиардные убытки последовали после принятия приказа областного комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) о тарифах на услуги по передаче электроэнергии, согласно которому величина необходимой валовой выручки (НВВ) компании была сокращена. Регулирования аналогичных претензий ждет и ПАО «Россети Ленэнерго», требования которого — более 17 млрд рублей.

«Конкретные же два спора можно считать завершенными, поскольку в обоих случаях уже принято решение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС за отсутствием оснований»,— комментирует директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отметил, что решение не в пользу ЛОЭСК в обоих случаях принято с учетом позиции Пленума ВС (разъяснения, изложенные в пункте 2 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2016 № 63 «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена»).

«То есть это как раз тот случай, когда позиция ВС по тем или иным вопросам сыграла одну из ключевых ролей в исходе спора. А важно это потому, что в случае подачи аналогичных исков о взыскании убытков ЛОЭСК за другие периоды, в отсутствие изменений нормативной базы в сфере тарифообразования и позиции Пленума ВС, скорее всего, судьба их будет аналогичной»,— подчеркивает господин Жарский.

Управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal To Business Светлана Гузь также предполагает, что принятые судебные акты не будут передаваться на рассмотрение коллегии Верховного суда.

«Эти споры затрагивают публичные интересы, к которым можно отнести и вопросы ценообразования и государственного регулирования тарифов, а Верховный суд всегда аккуратен с подобными (резонансными) делами»,— подчеркивает госпожа Гузь.

Он добавляет, что отчасти отказные судебные акты обусловлены интересами всех сетевых организаций региона. «Возможно, если сетевые организации выберут некое коллективное решение, каким образом им защитить свой предпринимательский интерес, суды будут выносить положительные для заявителей решения»,— подытожила эксперт.

Алла Михеенко