Воронежский «Центрторг» ушел в убыток по итогам девяти месяцев 2023 года

Девять месяцев 2023 года воронежское ПАО «Центрторг» закончило с убытком в 8,8 млн руб. Год назад компания отчиталась о чистой прибыли в размере 33,3 млн руб. Это следует из ее бухгалтерской документации. Выручка общества снизилась на 129,2 млн руб.: с 2 млрд до 1,9 млрд руб.

Себестоимость продаж упала с 1,6 млрд до 1,5 млрд руб. (разница составляет 111,7 млн руб.). Прибыль от продаж — более, чем вдвое: с 82,7 млн до 40,5 млн руб.

При этом кредиторская задолженность компании снизилась с 264,6 млн до 263,3 млн руб., а дебиторская — с 89,6 млн до 83,9 млн руб.

Ранее стало известно, что «Центрторг» направит основную часть прибыли за 2022 год в размере 26,5 млн руб. на реконструкцию сети магазинов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), оптовый склад алкогольной продукции. Согласно последнему квартальному отчету, 55,59% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,9% — у его зама Алексея Сухарева, 3,7% — у Аллы Сухаревой, 2,5% — у Алемпиады Дударевой, по 0,32% — у детей господина Дударева, Татьяны Родькиной и Дмитрия Дударева, 0,016 — у Ильи Родькина. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Алина Морозова

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