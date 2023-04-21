Воронежский «Центрторг» направит более 26 млн рублей на реконструкцию сети магазинов

Основная часть прибыли ПАО «Центрторг» за 2022 год в размере 26,5 млн руб. будет направлена на реконструкцию сети магазинов, модернизацию и приобретение оборудования, а также другие производственные цели. Это следует из отчетности компании.

На выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям направят 212 тыс. руб. (55 копеек за акцию). По обыкновенным именным бездокументарным акциям принято решение не выплачивать дивиденды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), оптовый склад алкогольной продукции. Согласно последнему квартальному отчету, 55,5% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,87% — у его зама Алексея Сухарева, по 0,32% — у детей господина Дударева, Татьяны Родькиной и Дмитрия Дударева. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Владимир Зоркий

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