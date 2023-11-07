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Коммерсантъ FM
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Экипаж не справился с расчетом топлива

Росавиация разобралась с посадкой самолета в поле

Стали известны детали отчета Росавиации, составленного по итогам расследования причин происшествия с Airbus A320 «Уральских авиалиний», который 12 сентября этого года направлялся из Сочи в Омск, но в итоге совершил аварийную посадку на пшеничное поле почти в 200 км от Новосибирска. Специалисты пришли к выводу, что экипаж после отказа в гидросистеме не учел особенностей расхода топлива в сложившейся ситуации и неправильно принял решение о перелете в Новосибирск. Зато место для аварийной посадки пилотами было принято правильное, и провели они ее безукоризненно.

В Росавиации пришли к выводу, что, ошибившись с расчетом топлива, экипаж Airbus A320 грамотно произвел аварийную посадку

В Росавиации пришли к выводу, что, ошибившись с расчетом топлива, экипаж Airbus A320 грамотно произвел аварийную посадку

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Росавиации пришли к выводу, что, ошибившись с расчетом топлива, экипаж Airbus A320 грамотно произвел аварийную посадку

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комиссия Росавиации, которую возглавлял начальник отдела инспекции по безопасности полетов Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Александр Муратов, подвела итоги расследования «серьезного авиационного инцидента» с самолетом A-320-214 RA-73805 «Уральских авиалиний». Напомним, что 12 сентября этого года лайнер вылетел из Сочи в Омск, однако в итоге был вынужден совершить посадку на пшеничном поле.

Как установили участники расследования, в тот день метеорологические и аэронавигационные условия на маршруте, основном и запасном аэродромах не препятствовали полету. Предполетную подготовку экипаж провел в полном объеме, замечаний к технике не было. Самолет заправили 14 200 кг топлива, чего должно было хватить на весь маршрут, а в случае необходимости — на запасной круг, полет до Новосибирска, ожидание разрешения на посадку в районе аэропорта и т. п. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир.

Самолет отправился из Сочи в 01:14 (по московскому времени), полет до Омска прошел в штатном режиме. Однако при заходе на посадку при уже выпущенных шасси сработала сигнализация, указавшая на низкое давление в так называемой зеленой гидросистеме. Вскоре, однако, тревожный сигнал прекратился, и экипаж запросил у диспетчера разрешение на уход в зону ожидания. Получив его, пилот стал разворачивать самолет на указанной диспетчером высоте 800 м. Через четыре минуты экипаж сообщил, что уходит на запасной аэродром в Новосибирск. При этом, пришли к выводу проверяющие, расчета необходимого для этого топлива (его в баках оставалось 4440 кг) произведено не было. Позже командир воздушного судна объяснил решение лететь в Новосибирск соображениями безопасности: там большие взлетно-посадочные полосы и в тот день был более благоприятный ветер. Проверяющие же пришли к выводу, что условия в аэропорту Омска были приемлемы для посадки, а дефицит топлива для полета в Новосибирск и посадки там составлял 1300 кг (после того как самолет лег на маршрут и набрал нужные скорость и высоту, его оставалось уже около 2 тыс. кг). Кстати, из переговоров в кабине экипажа, отметили проверяющие, следовало, что пилоты осознавали невозможность уборки шасси и малый остаток топлива (при выпущенном шасси оно тратится быстрее).

По ходу полета в Новосибирск экипаж попытался убрать шасси, но вновь сработала сигнализация, свидетельствующая о низком давлении в гидросистеме. Позже было установлено, что причиной стал износ гибкого гидравлического шланга привода стоек шасси, который был установлен в 2019 году. По правилам ТО авиакомпании, говорится в отчете, плановая замена таких шлангов предусмотрена после 6 тыс. посадок. До замены на этом самолете оставалось 248 посадок.

В результате, установили проверяющие, весь полет до Новосибирска проходил с выпущенным шасси, однако экипаж повышенному расходу топлива должного внимания не уделил, доверившись бортовому компьютеру, который не учитывал текущей конфигурации. И только в 05:21, говорится в отчете, пилоты начали осознавать, что топлива для посадки на запасном аэродроме им не хватит. Тем временем в Новосибирске спасательные службы в экстренном порядке готовились к аварийной посадке лайнера.

А далее, отметили проверяющие, экипаж действовал безукоризненно. Оказавшись в критической ситуации из-за дефицита топлива, он принял «единственное правильное и грамотное решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха». Был подан сигнал бедствия, командир воздушного суда по громкой связи и бортпроводницы провели инструктаж пассажиров, которые, впрочем, судя по словам самих стюардесс, панике не поддавались.

Приземление на поле было произведено в 05:47 в 186 км от новосибирского аэродрома. Эвакуация проводилась через все аварийные выходы, при этом пассажиры-добровольцы помогали стюардессам. Все остались живы, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Проверяющие пришли к выводу, что экипаж строго следовал всем правилам аварийной посадки. Отметим, что к этому моменту топлива в баках оставалось 184 кг.

Александр Александров

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