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Коммерсантъ FM
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Инвесторы знакомятся с Twinby

Выгодно ли вкладывать в акции дейтинговых платформ

Российский рынок дейтинга привлек инвесторов. Новый сервис для знакомств Twinby недавно получил финансирование в размере 150 млн руб. Платформа была запущена в конце июня, когда Tinder окончательно прекратил работу в России. Акционерами компании стали бывший технический директор InDrive Александр Бурцев и компания Impact Capital. После ухода крупных дейтинговых сервисов число пользователей у российских аналогов увеличилось. По данным «Ведомостей», количество скачиваний у них в июле выросло на 20-30% год к году.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но пока у отечественных платформ для знакомств не получилось занять нишу целиком, говорит независимый эксперт в области разработки дейтинговых приложений Ярослав Сергеев:

«В России после ухода Tinder и Badoo, которые занимали порядка половины всего рынка, открылось довольно большое окно. Текущий лидер — Mamba — имеет достаточно старый бренд, качественный продукт с хорошей монетизацией. Но эта платформа для молодежи не выглядит привлекательной, ее ниша 35+. Поэтому образовалась свободная позиция для молодежного приложения, и понятно было, что кто-то его обязательно займет. Появился Twinby. У этого игрока нет монетизации, деньги они никакие не собирают, и смогут ли — это большой вопрос.

Почему дейтинговые сервисы теряют аудиторию

Подо что же тогда выдаются инвестиции? На рынке есть пустая ниша, нужно ее занять, под это и выделяется конечное количество денег. Занять нишу — значит, набрать ядро аудитории и показать, что ты можешь ее монетизировать. Если продукт не покажет положительную unit-экономику через полтора года, я очень сомневаюсь, что в него кто-то продолжит инвестировать. Думаю, такой игрок будет не один. Наверняка их появится еще два-три. Скорее всего, кто-то один из них выживет».

В феврале 2022 года почти 45% скачиваний приходилось на сервисы Badoo и Tinder, следует из данных аналитической платформы Sensor Tower. Сейчас лидирует по этому показателю дейтинговая площадка Mamba. Однако по охвату аудитории, согласно данным Mediascope, ее обгоняет приложение «ДругВокруг».

Число пользователей в последнее время действительно заметно выросло, что и привлекает финансирование, утверждает генеральный директор сервиса Mamba Андрей Бронецкий. Однако рассчитывать на быстрый возврат вложений инвесторам не стоит, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Конкуренция на короткий период времени стала чуть меньше. Рынок развивается, поскольку интернет как был, так и остается удобным местом для знакомства. Откуда сейчас идут основные доходы у сервисов? Тут без изменений: дейтинги зарабатывают на продаже дополнительных услуг пользователям.

Как правило, они упакованы в подписку. Более взрослая аудитория платежеспособнее, поскольку в принципе у них больше денег, они понимают, что ищут, и, соответственно, готовы за это платить. Если говорить про совсем молодую аудиторию, то они не заинтересованы в том, чтобы платить за знакомства. Им достаточно просто "полайкать".

Думаю, что рынок дейтинга будет развиваться. Окупаемость инвестиций зависит от того, как они будут использоваться, какие ожидания по возврату у инвесторов. Если они рассчитывают, что деньги вернутся очень быстро и с большой маржой, наверное, многих может ожидать разочарование. А в целом деньги на рынке есть».

Сейчас российские приложения для знакомств активно инвестируют в развитие за рубежом. До конца 2023 году сервис Mamba планировал вложить около $6,5 млн в продвижение приложения в других странах, в частности, в Европе.

Приложение Теаmо фокусируется на привлечении пользователей из Армении, Грузии, Казахстана и Монголии, и готово выделять на это до $700 тыс. Онлайн-сервисы развиваются и в будущем продолжат оставаться привлекательным активом для инвесторов, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

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«Они во все времена выглядят перспективными и привлекательными для инвесторов, потому что ими интересовалась и будет интересоваться молодежь. И новые сервисы, которые придут на смену, тоже привлекут инвестиции. Их будут называться "убийцами Twinby", "убийцами Tinder" и так далее.

Сервисы онлайн-знакомств так же, как и онлайн-коммуникаций прошли уже несколько поколений развития. И аудитория, и пользователи, а вместе с ними и инвесторы интересуются: а нет ли уже чего-нибудь новенького? 150 млн руб. по сегодняшним временам — это уже небольшая сумма даже и для стартапа, особенно для стартапа в сфере закомств, потому что ему нужна раскрутка. Но для того чтобы проверить жизнеспособность бизнес-модели, этого достаточно».

По прогнозам аналитической компании Statista, в 2023 году общий объем российского рынка дейтинговых приложений может достигнуть 4 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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