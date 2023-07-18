«Авито» знакомится с Tinder

На сервисах объявлений появились услуги по регистрации в Tinder. Сервис ушел из России 30 июня, тем не менее на «Авито» можно найти технические решения, позволяющие и дальше им пользоваться. В объявлениях утверждается, что Tinder для пользователей по-прежнему доступен, достаточно лишь привязать иностранный номер телефона. С этим и готовы помочь авторы объявлений, также они предлагают услуги по восстановлению аккаунта, покупки подписки и премиум-функций. За работу просят от 300 руб. до 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

“Ъ FM” связался с одним из продавцов на «Авито», чтобы выяснить, как теперь устроено пользование популярным сервисом знакомств:

«Все зависит от того, есть ли у вас уже зарегистрированный аккаунт, можно ли в него будет войти. Происходит это так: вы, грубо говоря, передаете мне данные, то есть либо номер телефона, либо адрес электронной почты, на которые зарегистрирован аккаунт. Я вхожу в профиль, подключаю подписку, передаю вам доступ, и вы пользуетесь сервисом.

Есть ряд способов, например, можно использовать VPN либо оплатить подписки зарубежной картой. Естественно, я по конфиденциальным соображениям не могу клиенту просто передать соответствующие данные, поэтому все эти моменты я беру на себя.

Вместе с тем на российский номер телефона смс с кодом подтверждения не приходят. В любом случае рано или поздно придется менять его на зарубежный. Второй вариант — можно будет войти по почте с помощью Google-аккаунта.

Если мы привязываем номер каких-то азиатских стран, то подписка Tinder Plus будет стоить 999 руб., Gold — 1,5 тыс. руб., а Platinum — 1,9 тыс. руб. В случае европейских государств либо Северной и Южной Америки ценник процентов на 30-40 дороже».

В марте 2022 года из России также ушли дейтинговые сервисы Badoo, Bumble и Fruitz. Стремление пользователей вернуть себе доступ к Tinder можно объяснить силой привычки, пояснил гендиректор российской интернет-сети знакомств «Мамба»:

«Определенный ажиотаж сохраняется, потому что существовал объем лояльной аудитории, которая привыкла пользоваться сервисом. И его уход — это некоторый шок для них, они продолжают искать пути, как им пользоваться.

Это обычный процесс, когда человек не хочет расставаться с тем, что ему нравилось. Если говорить про российские аналоги Tinder, то все основное, конечно, у нас есть. Но существует куча нюансов.

Нужно понимать, что оригинальный сервис — это очень сильная команда, компания, у которой сотни либо тысячи инженеров, которые вылизывают весь продукт. Они много вкладывали в бренд и формировали, соответственно, у себя достаточно неплохое коммьюнити. Где-то в чем-то они покачественнее. Я не могу сказать, что радикально, но объективно это неплохой продукт».

В прошлом году Tinder был установлен у 3,5 млн россиян, следует из данных компании Statista. У приложения был самый высокий доход среди сервисов для знакомств на iOS и Android в России, почти $5,5 млн.

Согласно данным Mediascope, в марте этого года Tinder продолжали использовать около 1 млн россиян старше 12 лет. Тогда приложение заняло пятое место в категории «Знакомства».

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Мария Широкова