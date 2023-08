Знакомства выходят из приложений

Люди все чаще отказываются от приложений для знакомств и ищут другие способы, пишет The New York Times со ссылкой на исследование компании Morgan Stanley. Причина тому усталость от бесконечных «свайпов». Один из необычных трендов — создание аналогов резюме в Google Docs, пишет газета. В них, как правило, указаны возраст, пол, сексуальная ориентация, хобби и интересы. Некоторые создают для своих анкет дизайн и добавляют музыкальное сопровождение.The New York Times отмечает, что это связано и с ностальгией: пользователи говорят, что такой способ знакомства напоминает о времени, когда интернет только появился.

Популярнее становятся и более классические варианты, например, знакомства на улице или в кафе. Некоторые обращаются за помощью к сватам. И похожие тенденции наблюдаются на российском рынке, говорит маркетолог приложения для знакомств Fitil София Куманеева:

«Когда я начала работать в Fitil, то проводила исследование в Tinder. Большинство пользователей этого сервиса жаловались, что конверсия до реальных встреч очень низкая. Многие там просто развлекаются. При этом, несмотря на привычку к онлайн-перепискам, у людей есть запрос на реальные встречи. Однако большое количество людей считает общение в интернете более безопасным и испытывает страх к свиданиям офлайн.

Пользователи Fitil сначала проходят психологический тест, который состоит из 100 вопросов. На этом этапе уже многие отфильтровываются, ведь мало кто захочет потратить время, отвечая на сотню вопросов ради развлечения. Тест отсеивает психологически нестабильных людей, в таком случае мы предлагаем пройти тест позже. После этого проходят реальные встречи, на которых собирается большое количество пользователей. Это не тет-а-тет, на таких мероприятиях еще есть модератор, а также доступен ряд активностей — скалолазание, боулинг, лепка из глины и так далее.

Если говорить о необычных трендах, то это знакомство через мемы. Люди сходятся на общем юморе и начинают общение. Но это онлайн. Еще появилось много приложений, где вначале пользователи проходят психологический тест, и начинают общение через какие-то тематики, например юмор, общее дело».

Как добавляет The New York Times, в случае с Google Docs пользователи, как правило, создают общие хранилища, куда и добавляют анкеты знакомых, а затем делятся ссылками. Некоторые такие базы данных насчитывают до сотни резюме. Правда, согласно опросу Pew Research Center, основная целевая аудитория подобных анкет — жители крупных городов США, которые работают в айти-сфере. Независимый эксперт на рынке сервисов знакомств Ярослав Сергеев уверен, что классическим дейтинг-приложениям пока ничего не угрожает:

«Дейтинговые сервисы дают людям общий контекст, они понимают, что каждый пришел сюда не просто так, а для того, чтобы познакомиться. Проблема любых офлайн-знакомств — отсутствие этого контекста. Человек на улице и в кафе может быть уставшим, женатым или замужним, не любить общение с незнакомыми. Утверждение, что пользователи выгорают от приложений знакомств спорное, потому что сам по себе рынок генерирует огромное количество стартапов.

Основная задача, помимо предоставления общего контекста — механика матчинга — это сопоставление пар. Пользователь приходит в сервис, имея определенный запрос на то, с кем он хочет познакомиться. Google Doc — это фактически дейтинговый профайл. Он имеет весьма опосредованное значение. Лидеры рынка, например Tinder, вообще изначально говорили о том, что профайл не нужен, достаточно просто набора фотографий. Мы в XXI веке живем, кто работает с сырыми данными? Если проводить аналогию с HR-рынком, так там все резюме структурированы: я ищу такую-то профессию, с таким-то ценовым диапазоном».

Согласно опросу Pew Research Center, около половины людей, которые использовали приложения для знакомств, назвали этот опыт позитивным. Но число недовольных растет. В 2022 году таких было 46%. А годом ранее — 42%.

