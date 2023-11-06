В Красном Селе открылся спорткомплекс с крытым катком

В Красном Селе в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию спортивный комплекс с крытым катком площадью шесть тысяч кв. м, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Пиотровский Online» Фото: Telegram-канал «Пиотровский Online»

Комплекс, который начали строить в 2019 году, был возведен на средства частного инвестора на арендованном у города участке. Каток приспособлен для игры в хоккей и занятий фигурным катанием. Здесь также будут проводиться сеансы массовых катаний на коньках.

Вице-губернатор отметил, что до 2023 года в Красносельском районе Петербурга не было круглогодичных катков. Новый спорткомплекс стал уже вторым — в августе этого года на проспекте Ветеранов открылся комплекс «Рубеж», в котором также есть ледовая арена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каток в Новой Голландии начнет работать 11 ноября. Каток, как и раньше, будут залит у главной сцены.

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