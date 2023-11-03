Жители Петербурга смогут прокатиться на катке в Новой Голландии с 11 ноября

Каток в культурно-развлекательном пространстве Новая Голландия заработает с 11 ноября. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут провести досуг на покрытии площадью 2 тыс. кв. метров, сообщили на странице пространства в социальной сети «ВКонтакте».

Как и прежде, каток будет расположен на территории газона у Главной сцены. Там же установят теплую крытую галерею для обеспечения комфортных условий для смены обуви. Организаторы в этом сезоне сохранят организацию музыкальных сеансов, посвященных определенным тематикам.

«Билеты на каток будут продаваться во втором киоске на Липовой аллее, ближе к "Дому 12", и онлайн, в том числе льготные и детские. Напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера»,— говорится в сообщении на странице Новой Голландии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге еще одной локацией городской Рождественкой ярмарки станет площадка на Малой Садовой улице.

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