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Коммерсантъ FM
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СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней

Торги иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже приостановлены для проведения комплаенс-процедур. Консультации о проведении торгов в условиях санкций потребуют не менее семи рабочих дней, сообщила пресс-служба торговой площадки.

«Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней»,— говорится в сообщении.

2 ноября США представили обновленный перечень санкций в отношении российских финансовых организаций. Ограничения коснулись в том числе СПБ Биржи. После этого торговая площадка сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами. Торги планировали возобновить 6 ноября. В пресс-службе заверили, что на активы клиентов санкции не повлияют.

Подробнее о санкциях США — в публикации «Ъ» «Шире вдруг».

Милена Костерева

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