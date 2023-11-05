Армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 36-я дивизия израильской армии атаковала северные районы сектора Газа и продвинулась вдоль побережья анклава. Задачей дивизии является окружение сил палестинского движения «Хамас» в городе Газа, сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram.

«За время боев в Газе 36-я дивизия нанесла более 1600 ударов по объектам, принадлежащим "Хамасу". Среди этих целей — инфраструктура организации, склады оружия, пусковые и наблюдательные пункты противотанковых ракет, а также боевики "Хамаса"»,— говорится в пресс-релизе ЦАХАЛа.

Утверждается, что бойцы 36-й дивизии с начала войны с «Хамасом» ликвидировали более 300 бойцов движения. За последние 12 часов солдаты дивизии поразили около 50 целей, включая зоны боевых действий и оперативные жилые дома, передает пресс-служба.

27 октября в секторе Газа началась наземная операция ЦАХАЛа. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы. 2 ноября ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, отметив, что речи о перемирии и прекращении огня быть не может.

Эрдни Кагалтынов