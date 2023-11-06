В ООН заявили о крупнейших потерях в организации из-за боев в секторе Газа

В результате боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это крупнейшее количество сотрудников, погибших в одном конфликте, за всю историю всемирной организации, следует из совместного заявления руководителей Межучрежденческого постоянного комитета, объединяющего основные гуманитарные ведомства как в структуре ООН, так и действующие самостоятельно.

«Множество гуманитарных работников погибло с 7 октября, среди них 88 сотрудников БАПОР. Это крупнейшая потеря за все время, которую понесла ООН в одном конфликте. Мы вновь призываем стороны соблюдать обязательства, взятые в рамках международного гуманитарного права, и нормы в области прав человека»,— говорится в заявлении, подписанном, в частности, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, а также исполнительным директором Детского фонда ООН Кэтрин Рассел и другими.

В документе, кроме того, подчеркивается необходимость поставок в сектор Газа достаточного количества воды, продовольствия, медикаментов и топлива. Представители гуманитарных ведомств также потребовали немедленного освобождения всех заложников и защиты объектов гражданской инфраструктуры, включая больницы, убежища и школы. «Нам нужно немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло 30 дней. Довольно. Это должно закончиться сейчас же»,— отмечается в заявлении.

Война Израиля и палестинского радикального движения «Хамас», которое контролирует сектор Газа, длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. По данным Израиля, жертвами боевых действий стали 1,4 тыс. человек, были ранены 5,4 тыс. человек. По данным Минздрава сектора Газа, погибли 9,5 тыс. человек, 24,2 тыс. ранены.