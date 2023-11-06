Глава и муфтий Карачаево-Черкесии вручили Адаму Кадырову награды

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял в республике сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Он вручил господину Кадырову высшую награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». Кроме того, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

«Рамзан Ахматович воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие»,— написал господин Темрезов в Telegram. По его мнению, «в условиях глобальных вызовов» важно «сохранять единство внутри» России.

Решение о награждении Адама Кадырова высшей наградой Карачаево-Черкесии было принято в конце октября. В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни считает, что его сын «правильно сделал». Адам Делимханов заявил, что гордится поступком племянника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию.

Рамзан Кадыров ранее объявил сына героем всех мусульман. Ему также присвоили звание Героя Чечни. Адам Кадыров в ноябре был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал аналогичную должность до гибели отца в 2004 году.