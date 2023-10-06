Сыну Кадырова Адаму присвоили звание Героя Чечни

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чеченской Республики, сообщил в Telegram депутат Госдумы и дядя Адама Кадырова Адам Делимханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Делимханов и Адам Кадыров

Фото: телеграм-канал Адама Делимханова Адам Делимханов и Адам Кадыров

Фото: телеграм-канал Адама Делимханова

«Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну»,— написал Адам Делимханов.

По словам депутата, 15-летний сын Рамзана Кадырова наизусть выучил Коран, проявляет себя в учебе. Особенных успехов Адам Кадыров добился в спорте, одержав ряд побед в рамках турниров по смешанным единоборствам, добавил Адам Делимханов.

16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля, арестованного после публикации видео сожжения Корана, об избиении Адамом Кадыровым. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. 25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было опубликовано видео, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына, поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели».

Эрдни Кагалтынов