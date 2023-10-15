Рамзан Кадыров объявил своего сына Адама героем всех мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, смонтированное из кадров сожжения Корана и избиения его сыном Адамом Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Видео начинается с изображения Адама Кадырова на фоне флага Чечни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Кадыров в 2021 году

Фото: П / с главы и правительства Чеченской Республики / ТАСС Адам Кадыров в 2021 году

Фото: П / с главы и правительства Чеченской Республики / ТАСС

«Признанный къонах (достойный муж.— ''Ъ'') чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал Рамзан Кадыров. На видео также есть кадры с судебного заседания по делу Никиты Журавеля.

25 сентября господин Кадыров впервые опубликовал видеозапись избиения. Тогда он написал, что надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели», поэтому он гордится поступком Адама.

В Совете по правам человека при президенте России после публикации видео указали на необходимость соблюдать правила содержания обвиняемых и подозреваемых под стражей.

20 мая после публикации видео сожжения Корана в районе Соборной мечети в Волгограде было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Силовики задержали местного жителя Никиту Журавеля, который заявил, что осуществил «акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Дело передали для расследования в следственное управление по Чечне. Позже Никиту Журавеля доставили из Волгограда в СИЗО в Грозном.

Лусине Баласян