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Коммерсантъ FM
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Правительство: концепция закона о защите работы адвокатов заслуживает внимания

В правительстве России назвали «заслуживающим внимания» концепцию законопроекта о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов, который разработал вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Впрочем, в нынешней редакции сам проект закона кабмин не поддержал.

Данный законопроект был разработан господином Даванковым в августе 2023 года после резонансного нападения в Грозном на адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Он предполагает введения наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет за вмешательство в работу адвокатов, а также дополнительные процессуальные гарантии для защитников. Три года назад подобные поправки разработали в правительстве, однако до Госдумы они тогда так и не дошли.

«Концепция законопроекта заслуживает внимания»,— говорится в отзыве вице-премьера России, главы аппарата правительства Дмитрий Григоренко (есть в распоряжении «Ъ») на проект закона, подготовленный Владиславом Даванковым.

При этом у господина Григоренко нашлось несколько аргументов, которые не позволяют поддержать документ в текущем виде. В частности, по его словам, сейчас в статьях 295 и 296 УК прямо «закреплены уголовно-правовые механизмы охраны жизни и здоровья защитников, а равно их близких от посягательств, связанных с их участием в уголовном судопроизводстве». «Повышенная ответственность за преступления против жизни и здоровья, совершаемые в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, предусмотрена нормами главы 16 УК. В случае отсутствия названного квалифицирующего признака в статьях УК данное обстоятельство может учитываться судом в качестве отягчающего наказание»,— пишет господин Григоренко.

Также зампред правительства отметил, что «реализация предлагаемых законопроектом решений может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета, что не отражено в финансово-экономическом обосновании к нему».

Подробнее о законопроекте читайте в материале «Ъ» «Депутаты вступились за защитников».

Александр Кислов

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