Депутаты вступились за защитников

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отреагировал на недавнее резонансное нападение в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Он подготовил законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за вмешательство в работу адвокатов, а также дополнительные процессуальные гарантии для защитников. Три года назад подобные поправки разработали в правительстве, однако до Госдумы они тогда так и не дошли. Теперь же в Минюсте считают, что существующих механизмов защиты участников уголовного процесса достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владислав Даванков предлагает дополнить Уголовный кодекс (УК) статьей, которая предусматривает до двух лет лишения свободы за воспрепятствование законной деятельности адвоката. Законопроект направлен на отзыв в правительство и Верховный суд, сообщил “Ъ” депутат. «В УК прописана ответственность за вмешательство в работу судей и прокуроров,— напоминает он.— Для тех, кто мешает работе адвокатов, никакого наказания не предусмотрено. Результат мы все видели: нападение на Елену Милашину и Александра Немова». Напомним, что в июле журналистку Милашину и адвоката Немова, прилетевших в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой, жестоко избили неизвестные.

Тем, кто защищает людей в судах, нужны железные гарантии безопасности, настаивает господин Даванков.

«Мешать работе адвокатов — значит нарушать и права обвиняемого, и интересы правосудия,— считает депутат.— Пора закрыть этот законодательный пробел, чтобы за угрозы и нападения на адвокатов нельзя было уйти от ответственности».

При этом вице-спикеру даже не пришлось ничего изобретать: в основу его инициативы лег законопроект, разработанный еще в 2020 году Минюстом. Он предполагает появление в УК новой ст. 294.1 (воспрепятствование законной деятельности адвоката) — по аналогии с действующей ст. 294, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность суда, прокурора, следователя или дознавателя. Тем же проектом предлагается поправить и УПК — в частности, закрепить право адвоката знакомиться с документами следствия, составленными до возбуждения уголовного дела, и протоколами следственных действий, а также копировать их и знать состав следственной группы. Следователям предписывается проводить обязательную видеозапись допросов и очных ставок и составлять список свидетелей со стороны защиты, подлежащих вызову в суд.

Законопроект, как отмечается в пояснительной записке, был опубликован на портале раскрытия информации, но в Думу его так и не внесли. Обычно так происходит, если инициативе не удается пройти межведомственное согласование.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Михаил Толчеев точно не знает, что именно стало причиной остановки работы над важным для адвокатского сообщества законопроектом. «Но мы ощущаем серьезное противодействие со стороны правоохранительной и судебной системы»,— констатирует он. Между тем случаи нападения на адвокатов с целью повлиять на ход правосудия несут особую опасность, отмечает господин Толчеев, ведь это вопрос обеспечения реального права на защиту, которое не исчерпывается одной только возможностью нанять квалифицированного адвоката. Государство обязано обеспечить помощь независимого юриста, который не будет бояться, а для этого необходимо задействовать определенные механизмы, подчеркивает вице-президент ФПА:

«К сожалению, наши процессуальные оппоненты не видят необходимости в специальном регулировании. Понятно, что им в таких условиях проще работать. Но страдает правосудие в целом».

Похоже, не видят больше необходимости в законопроекте и в Минюсте. В ответ на запрос “Ъ” пресс-служба ведомства разъяснила, что запрет на вмешательство в адвокатскую деятельность предусмотрен законом об адвокатуре. А уголовно-правовые механизмы охраны жизни и здоровья защитников есть в ст. 295 и ст. 296 УК (предусматривают ответственность за угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и бывший прокурор Юрий Синельщиков готов поддержать такой проект, если его внесут, хотя особой эффективности от него ждать не стоит: появится еще одна «спящая» норма, по которой даже дела возбуждать не будут, предполагает он. Недопуск адвокатов к подзащитным, что можно было бы квалифицировать как воспрепятствование их деятельности, был актуальной проблемой лет десять назад, отмечает депутат, а сейчас больше жалоб на различные процессуальные нарушения. Так что, если такой закон и примут, он будет носить скорее профилактический характер, предупреждает господин Синельщиков.

Анастасия Корня