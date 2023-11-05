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Коммерсантъ FM
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Алла Пугачева вновь покинула Россию

Российская певица Алла Пугачева снова покинула Россию. Об этом стало известно благодаря фотографии, которую разместил сегодня в своем аккаунте в соцсетях муж певицы Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). На фото пара позирует на фоне лютеранского церкви в латвийском городе Сигулде.

Максим Галкин (признан иностранным агентом) и Алла Пугачева

Максим Галкин (признан иностранным агентом) и Алла Пугачева

Фото: @maxgalkinru

Максим Галкин (признан иностранным агентом) и Алла Пугачева

Фото: @maxgalkinru

2 ноября госпожа Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. Ее супруга с ней не было. Российские СМИ писали, что певица пересекла границу на поезде и направилась в свой дом в подмосковной деревне Грязь.

Российские Telegram-каналы утверждали, что певица вернулась в Россию для решения некоторых юридических вопросов, в том числе чтобы составить дополнительное завещание. Директор певицы Елена Чупракова в разговоре с ТАСС не стала уточнять длительность и цели визита.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не планирует отдельно рассматривать возвращение Аллы Пугачевой. Он отметил, что любой гражданин может свободно уехать из России и вернуться в нее. «Понятие родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться»,— подчеркнул господин Песков.

О приезде артистки в Россию — политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе.

Александра Горошилова

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