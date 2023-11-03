«Аллу Борисовну можно поздравить»

«Родственник иноагента» не является именем нарицательным и не должен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Аллы Пугачевой. Примадонна вернулась на родину 2 ноября. Представителю Кремля предложили оценить, могут ли родственные связи с иностранными агентами противоречить законодательству. Дмитрий Песков отнесся к такой инициативе отрицательно. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает все нападки на Пугачеву тщетными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Российской Федерации произошло событие, конечно, не вселенского масштаба, тем не менее, видимо, важное. Хотя бы потому, что обсуждается оно на уровне Кремля. Что же такое случилось? К нам приехала Алла Пугачева. Примадонна перешла границу в Псковской области и затем уехала на черной машине или на поезде. Но вроде бы она уже дома.

А где же Галкин (признан иностранным агентом)? Оказывается, его нет. Одна приехала. Можно заранее поздравить Аллу Борисовну, равно как и Максима Александровича, они по-прежнему популярны на родине. При этом нельзя не отметить несколько возбужденную и неоднозначную реакцию различных медиаресурсов и отдельных граждан. Видно, неравнодушны они к звездам шоу-бизнеса.

Хотя вроде бы что здесь особенного? Гражданка РФ приехала домой. Не уголовный преступник — скорее наоборот, заслуги ее перед страной очевидны, но почему-то некоторых это прямо задевает. И вот приходится обращаться за комментарием к высшей власти. Точнее, к Дмитрию Пескову — пресс-секретарю президента России, дабы рассудил он все по справедливости.

Вопрос звучит весьма оригинально, даже можно сказать, креативно — прямо в духе времени: а не пора ли нам ввести некое юридическое понятие под названием «родственник иностранного агента»? Кто не знает, это из 1937 года, тогда был родственник врага народа. Многих за это сажали и даже расстреливали.

Дмитрий Песков рассудил, как и положено, по справедливости. Любой добропорядочный и законопослушный российский гражданин вправе перемещаться по миру — выезжать в другие страны. И, собственно, «родственники иноагента» именем нарицательным не являются и не должны являться. Ну что же, немножечко завуалированно, витиевато. Но все-таки будем надеяться, что подобного понятия в российском правовом поле не будет. Хотя всякое, как говорится, возможно.

Иной скажет, мол, родственник — тот же пособник. А тут жена — самый, можно сказать, близкий человек к иноагенту. Не будем развивать эту мысль, дабы не давать повод все это дальше во что-то воплотить.

Алла Пугачева уже занимает свое место в истории, в отличие от тех, кто рассуждает о родственниках иноагентов. Отменить данный факт невозможно, как ни старайся.

А то, что риторика 1937 года прочно входит в нашу жизнь, а может быть, уже вошла, давно не удивляет. Это стало привычным явлением. Да по большому счету не особенно от этого и страшно.

Ажиотаж вокруг приезда Аллы Пугачевой, судя по всему, является частью одной большой дискуссии о судьбе так называемых релокантов. Видимо, уехавшим гражданам, особенно известным и популярным, как бы негласно предлагается перед возвращением публично раскаяться, мол, простите — заблуждался, ошибался, искуплю. Однако если они этого не сделают, осудить их можно лишь морально.

Более того, высшая российская власть нам говорит, что претензий к ним нет. Если не нарушали закон. Мало ли почему ты уехал, может быть, по работе или еще по каким-либо причинам, границы-то у нас открыты. По крайней мере, пока. И готового решения по поводу того, что с ними делать, нет. Не сходится одно с другим. Так что закончим словами товарища Сталина: «Сын за отца не отвечает». А родственник за иноагента.

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