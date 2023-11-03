Песков: понятие «родственник иноагента» не должно становиться именем нарицательным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну певицы Аллы Пугачевой, заявил, что любой гражданин может свободно уехать из России и вернуться в нее. Он также отметил, что понятие «родственник иноагента» — муж певицы Максим Галкин признан в РФ иноагентом — не должно становиться именем нарицательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, отдельно оценивать ситуацию с Аллой Пугачевой Кремль не собирается. «Российские граждане часто выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять»,— сказал он. «Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться»,— добавил господин Песков.

Накануне, 2 ноября, «РИА Новости» сообщили, что Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. Ее супруга Максима Галкина с ней не было. Позднее «Московский комсомолец» сообщил, что певица приехала в Москву на поезде, после чего отправилась в свой дом в подмосковной деревне Грязь.

Александр Кислов