Песков: после беспорядков в Дагестане Путин проводил совещание до ночи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что совещание Владимира Путина после массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале длилось почти два часа и «ушло совсем в ночь». По словам Дмитрия Пескова, там обсуждались меры, которые нужно принять, чтобы таких ситуаций больше не повторялось.

«Конечно, это и внутренний аспект, и внешний аспект. Это необходимость и принятие меры с тем, чтобы не допускать вот такого вмешательства в будущем. Поэтому это был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков не рассказал, о каких именно мерах идет речь, и не привел других подробностей. На вопрос о том, выступал ли кто-то из участников совещания с инициативами, он ответил так: «Совещание — оно на то и совещание, чтобы на нем обмениваться мнениями. И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями».

Совещание состоялось 30 октября. На нем присутствовали представители силовых структур и профильных ведомств. Среди участников — премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Мативенко, генпрокурор Игорь Краснов, глава МИДа Сергей Лавров, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель СКР Александр Бастрыкин и т. д.

За день до этого, 29 октября, толпа протестующих прорвалась в терминал вылета и проникла на взлетную полосу аэропорта Махачкала. В сети опубликованы видео, на которых участники беспорядков проводили «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров с целью найти среди них израильтян. Расследуется уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). По последним данным, СКР подозревает более 20 человек по этому делу.

О совещании — в материале специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Погром и молнии».