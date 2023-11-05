На новогоднее оформление и украшения в Петербурге потратят 919 млн рублей

В этом году СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявило конкурсы по закупке новогодних украшений в Санкт-Петербурге на общую сумму 919 млн рублей. Об этом со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Как отметил чиновник, итоговая сумма кажется большой, однако дело в том, что заявку на покупку украшений впервые подал один заказчик, а не каждая районная администрация по отдельности.

«Нам губернатор поручил донести праздник в каждый двор, поэтому за счет того, что мы закупаем много одинаковых украшений, удается немного экономить»,— добавил также господин Пиотровский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом году жители и гости Санкт-Петербурга снова смогут отметить Новый год на Дворцовой площади в прежнем формате. После перерыва из-за коронавируса там дадут главный праздничный концерт.

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