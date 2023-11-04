Новогодний концерт вернули на Дворцовую площадь

Жители и гости Санкт-Петербурга снова смогут отметить Новый год на Дворцовой площади в прежнем формате. После перерыва из-за коронавируса там дадут главный праздничный концерт, сообщает «Петербургский Дневник» со ссылкой на городской комитет по культуре.

Отпраздновать наступление 2024 года жители и гости Северной столицы смогут на центральных улицах. Главные события произойдут на Невском проспекте и Дворцовой площади. В комитете по культуре указали, что для концерта подготовят шоу-программу с выступлением артистов разных поколений. Помимо главной площади города, развлекать на Новый год будут и на Малой Конюшенной улице.

Интерактивная зона заработает рядом с Гостиным Двором. Волшебную атмосферу отдыхающим подарят аниматоры в костюмах пушинок Фьеки, которые будут светится. Кроме того, возможность сделать памятные снимки появится благодаря специальной фотозоне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каток в Новой Голландии заработает в Петербурге с 11 ноября. Для посетителей оборудуют специальную зону для комфортной смены обуви.

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