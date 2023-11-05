Депутат Журавлев предложил выдавать участникам СВО «восточноукраинский гектар»

Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев готовит законопроект, предусматривающий возможность получения россиянами «восточноукраинского гектара» в новых регионах России. По его словам, претендовать на получение земельных участков в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в приоритетном порядке могли бы участники военной операции РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Журавлев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Журавлев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» господин Журавлев, запустить новую программу можно по аналогии с выдачей россиянам «дальневосточного» и «арктического» гектаров.

«Я бы настаивал на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации. Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю ведь после нашей победы предстоит кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении»,— отметил парламентарий, уточнив, что инициатива пока находится на стадии разработки.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам прошедших в регионах референдумов. Запад и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.

Александр Кислов