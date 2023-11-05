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Коммерсантъ FM
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Объем торговли между Китаем и Центральной Азией может дойти до $100 млрд

Объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии к 2030 году составит $100 млрд. Достичь этого планируется за счет расширения торговой номенклатуры, а также упрощения административных процедур, сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на Китайской международной импортной выставке (КМИВ) в Шанхае.

В прошлом году объем торговли между КНР и Центральной Азией составил $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан. По данным господина Смаилова, за 10 лет общий объем товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль «Одного пояса, одного пути», достиг $19,5 трлн, а совокупный объем инвестиций — $380 млрд.

Премьер-министр сказал, что Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Сегодня республика стабильно экспортирует в Китай масличные культуры, зерно, мясо и другие продукты.

Также господин Смаилов отметил, что Казахстан играет стратегическую роль в качестве регионального транспортно-логистического хаба, став звеном, соединяющим Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан»,— подчеркнул Алихан Смаилов.

Шестая Китайская международная импортная выставка (КМИВ) пройдет в Шанхае с 5 по 11 ноября. В прошлом году на мероприятии приняли участие представители более 130 стран.

Александра Горошилова

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