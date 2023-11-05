Росавиация назвала ошибки, из-за которых А-320 сел в поле под Новосибирском

Росавиация сообщила о завершении расследования авиаинцидента с самолетом «Уральских авиалиний» А-320, севшем в поле под Новосибирском в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — сообщает ведомство (цитата «Известия»). Причиной нарушения работы «зеленой» гидросистемы стало «нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа», сообщает издание. Также, по данным Росавиации, пилоты ошибочно рассчитали нужное количество топлива, приняв решение лететь в Новосибирск. В тоже время, учитывая создавшиеся в результате условия, решение о посадке самолета в поле было верным, сделало вывод ведомство.

Ранее сообщалось, что посадка А-320 в пшеничное поле расценивается Росавиацией как «серьезный инцидент». Ведомство дало рекомендации компаниям о дополнительном обучении летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси. Одним из главных требований стало обязать пилотов уметь правильно рассчитывать запас топлива с учетом его повышенного расхода, после чего уже принимать решение об приземлении на запасной аэропорт.

А-320, летевший из Сочи в Омск аварийно сел на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту было 167 человек, включая шесть членов экипажа. Жесткое приземление обошлось без жертв. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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Оксана Павлова