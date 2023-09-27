Росавиация рекомендовала провести допобучение пилотов после аварийной посадки A-320

Росавиация квалифицировала аварийную посадку самолета А-320 «Уральских Авиалиний» в Новосибирской области как «серьезный инцидент», сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство дало рекомендации авиакомпаниям о дополнительном обучении летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси. Одним из главных требований стало обязать пилотов уметь правильно рассчитывать запас топлива с учетом его повышенного расхода, после чего уже принимать решение об приземлении на запасной аэропорт.

Также Росавиация потребовала от управления авиакомпаний обеспечить выполнение гражданскими летчиками «Общих правил подготовки к полетам», утвержденных ранее Министерством транспорта. Помимо этого, перевозчикам нужно будет проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. На выполнение этих требований дан месяц.

Airbus-320 приземлился в пшеничном поле 12 рано утром сентября. На борту находились 167 пассажиров, включая шесть членов экипажа. Медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам. По предварительным данным, на подлете к Омску у воздушного судна отказала гидросистема, а до запасного аэропорта в Новосибирске ему не хватило топлива. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Александр Киселев