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Коммерсантъ FM
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Около 406 тыс. россиян приняли участие в 1,5 тыс. мероприятиях ко Дню народного единства

Около 406 тыс. россиян приняли участие в мероприятиях ко Дню народного единства

В 1,1 тыс. населенных пунктах прошло около 1,5 тыс. мероприятий ко Дню народного единства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В них приняли участие 405,6 тыс. человек.

День народного единства: суть и история праздника 4 ноября

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Общественный порядок на концертах, акциях и фестивалях обеспечивали больше 12,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Были задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и общественных организаций правоохранительной направленности. «Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено»,— сказала госпожа Волк.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м. С того момента день является выходным. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

День народного единства в 2023 году

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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на церемонии

Музыканты военного оркестра на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница выставки-форума «Россия»

Участница выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники выставки-форума «Россия»

Участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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