Около 406 тыс. россиян приняли участие в 1,5 тыс. мероприятиях ко Дню народного единства

В 1,1 тыс. населенных пунктах прошло около 1,5 тыс. мероприятий ко Дню народного единства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В них приняли участие 405,6 тыс. человек.

Общественный порядок на концертах, акциях и фестивалях обеспечивали больше 12,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Были задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и общественных организаций правоохранительной направленности. «Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено»,— сказала госпожа Волк.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м. С того момента день является выходным. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Леонид Уварчев