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День народного единства: суть и история праздника 4 ноября

4 ноября в России отмечается День народного единства. Он был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м. С того момента день является выходным. Что празднуют россияне — в справке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что произошло в этот день

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.

Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время — период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых,— было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.

Как появился праздник

В 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков царь Михаил Федорович установил 22 октября (по старому стилю) церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно с этим образом ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль.

В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил «празновать Пречистой Богородице, явлению чюдотворныя иконы Казанския, во всех городех, по вся годы». В 1818-м по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса.

В России дату освобождения Москвы от интервентов официально отмечали до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.

Как 4 ноября стало выходным днем

В новейшей истории России День народного единства был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции.

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным выходным днем и отмечать его как День народного единства. Эта инициатива была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике. 23 ноября того же года в Госдуму был внесен законопроект о поправках к Трудовому кодексу РФ. Документ предусматривал отмену праздника 7 ноября и установление новой даты — 4 ноября.

Закон был принят и 29 декабря 2004 года подписан президентом Владимиром Путиным. 4 ноября стал Днем народного единства, 7 ноября получил статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.

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