Мединский назвал болезнью установку трезубца на «Родину-мать» в Киеве

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал болезнью снос памятников и замену на них гербов на Украине. Так он отреагировал на установку на монументе «Родина-мать» в Киеве трезубца.

«Это болезнь — снос памятников, замена гербов. Это нужно лечить, но эта болезнь пройдет, это не навсегда. Народ украинский мудрый, с большой историей, он непременно излечится от этого»,— сказал господин Мединский ТАСС.

Помощник президента заявил, что Россия ответит на это любовью к «общей истории и культуре». Он напомнил, что несколько лет назад напротив гостиницы «Украина» в Москве был установлен памятник Тарасу Шевченко, площадь была отреставрирована.

Монумент «Родина-мать» является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Открыт в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы 9 мая. Демонтаж советского герба начался в конце июля. Сейчас на щит монумента установлен трезубец. Вопрос о замене герма обсуждался с 2015 года, но планы решили реализовать после ввода Россией войск на Украину.

Леонид Уварчев