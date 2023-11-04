ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам курдских боевиков на севере Ирака

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции поразили 15 целей Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«В соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, 4 ноября в 19:30 была проведена воздушная операция в районе Хакурк на севере Ирака, в результате которой уничтожено 15 целей»,— сказано в сообщении на сайте министерства.

Среди целей, как заявили в Минобороны Турции, военные базы и склады. Там добавили, что в ходе воздушной операции было уничтожено «большое количество боевиков».

9 октября ВВС Турции нанесли удары по нефтяным скважинам и нефтехранилищам Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Турция проводит военные операции после теракта в начале октября у штаб-квартиры МВД в Анкаре. Ответственность за него на себя взяла Рабочая партия Курдистана.

Петр Бузлаев