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Коммерсантъ FM
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Турция нанесла удары по объектам РПК в Сирии

Военно-воздушные силы Турции провели операцию на севере Сирии. Нанесены удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении на сайте Минобороны Турции.

Операция началась в 22:00. Как утверждает Анкара, в ходе операции были уничтожены шесть объектов РПК. В основном это нефтяные скважины и нефтехранилища. Также «ликвидировано значительное число террористов». Военные Турции заявили, что предприняли меры, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения.

Турция проводит военные операции на севере Сирии и Ирака после теракта в начале октября у штаб-квартиры МВД в Анкаре. РПК взяла на себя ответственность за произошедшее.

Леонид Уварчев

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